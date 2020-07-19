

طوكيو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 632 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 25.283 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 حالة وفاة .

// انتهى //

13:20ت م

0076



طوكيو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 632 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 25.283 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 حالة وفاة .// انتهى //13:20ت م0076

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.