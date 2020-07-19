

نيودلهي 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38.902 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.077.618 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26.816 حالة وفاة .

// انتهى //

13:19ت م

0073



نيودلهي 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38.902 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 543 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.077.618 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26.816 حالة وفاة .// انتهى //13:19ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 38902 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.