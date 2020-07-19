السعودية اليوم / تصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه سد وادي " تبالة" ببيشة



أبها 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة" لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة، وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه .

وكان الفرع أطلق الأسبوع الماضي كمية تقدر بـ 200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليا 26 مليون متر مكعب من المياه.

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13:18ت م

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