السعودية اليوم / "تراحم تبوك" توقع مذكرة تعاون مع مكتب متخصص بالمجال القانوني



تبوك 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك موخراً , مذكرة تعاون مشتركة مع مكتب متخصص بالمجال القانوني, بهدف تعزيز التعاون وتقديم الاستشارات القانونية والدراسات للجنة ومستفيديها, وذلك بمقر اللجنة بتبوك .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة " تراحم " عبدالرحمن بن نبات أن لمثل هذه الشراكة دور ريادي في اللجنة وخدمة الأسر المستفيدة خاصة وأنها تقدم مجانا، مشيراً إلى أن توقيع هذ المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على التميز في رسالتها المتخصصة في المجتمع وفي إثراء الجوانب القانونية والقضائية والتدريبية المتخصصة, مبيناً إلى أن تحقيق الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق عمل تراحم وأداء رسالتها.

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13:11ت م

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