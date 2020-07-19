السعودية اليوم / بلدية القطيف تغلق ٥ محلات تجارية وتصادر 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر



الدمام 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نفَّذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف الإسبوع الماضي ١٥٢ جولة رقابية استهدفت المحلات التجارية والغذائية، اسفرت عن إغلاق ٥ محلات تجارية ومصادرة ٣٩٥ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، إلى أن الفرق الرقابية زارت 978 منشأة غذائية وتجارية في محافظة القطيف، وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية.

وأبان إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 .

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12:52ت م

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