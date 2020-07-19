السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل أمين السعودية اليوم مجلس شباب المنطقة



حائل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه ‏اليوم، أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي .‏

وجرى خلال اللقاء متابعة أعمال المجلس وأنشطته .

وأكد سموه على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030, مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور جمال الرويضي شكره لسمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه على دعمهم واهتمامهم بفئة الشباب ومساندتهم في جميع ‏أنشطتهم. ‏

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12:46ت م

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