السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات نسائية عن عشر ذي الحجة بجازان



جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن برامج عشر ذي الحجة، تلقيها عدد من الداعيات عن بعد عبر البث المباشر على برنامج "زوم".

وتلقي يوم غدٍ الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان: (أفضل أيام الدنيا أيام العشر)، وفي يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم تلقي الداعية لمياء بنت سليمان القزلان محاضرة

بعنوان: (فضل يوم عرفة)، وذلك عند الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ بمشاركة الداعيات لحث الأوساط النسائية لاستثمار الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.

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12:40ت م

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