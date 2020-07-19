شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستعد "بالصيانة" للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية، كما وجه باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تستعد "بالصيانة" للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.