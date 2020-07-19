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حقوق الإنسان تكشف إجراءات لمواجهة التحرش بالأطفال عبر المواد الإعلامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على اتخاذ إجراءات لمراقبة المواد الإعلامية الموجهة للأطفال بمختلف أنواعها، لحمايتهم من التحرش والسلوكيات المنحرفة.
وقالت “حقوق الإنسان” إن الجهات ذات العلاقة تقوم بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل.
وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يُحظر إنتاج ونشر وعرض وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوك مخالف للشريعة الإسلامية، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
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