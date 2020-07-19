حقوق الإنسان تكشف إجراءات لمواجهة التحرش بالأطفال عبر المواد الإعلامية

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على اتخاذ إجراءات لمراقبة المواد الإعلامية الموجهة للأطفال بمختلف أنواعها، لحمايتهم من التحرش والسلوكيات المنحرفة.

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وقالت “حقوق الإنسان” إن الجهات ذات العلاقة تقوم بمراقبة الإنتاج‏ الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل.

وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يُحظر إنتاج‏ ونشر وعرض وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوك مخالف للشريعة الإسلامية، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

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