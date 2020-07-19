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الغارديان: التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات وتقدم جو بايدن
%72 من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجه نحو المسار الخاطئ
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الاستطلاعات الأخيرة في الولايات المتحدة تظهر تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وكتب جوناثان فريدمان مقالاً بالصحيفة فال فيه إن جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن استطلاعات أخيرة أظهرت أن 72% من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجه نحو المسار الخاطئ.
وتحدث الكاتب عن ارتباط ولاية ترامب بوضع كارثي شهدته الولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تعامل ترامب مع الأزمة زاد الأمر سوءاً، كما ذكر بتقليله من خطر التهديد ودعوته إلى رفع الإغلاق باكراً.
وجاء ترامب وراء بايدن بعشر نقاط مئوية في استطلاع لآراء الناخبين المسجلين أجرته “رويترز” ومؤسسة “إيبسوس”، غير أن الرئيس الأمريكي سخر من نتائجه، قبل أن يستبدل مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء في خطوة تهدف لتعزيز فرص إعادة انتخابه.
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