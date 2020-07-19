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تفاصيل جديدة عن فاجعة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة
الوالدان يعيشان أزمة نفسية شديدة على فقد الأبناء
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل الجهات الأمنية في محافظة الأحساء، التحقيقات الموسعة لكشف لغز واقعة العثور على شاب و4 فتيات متـوفين من أسرة في منزلهم بقرية الشعبة.
وفي هذا السياق كشف خال الضحايا تفاصيل جديدة، موضحًا أن البنات الأربع عثر عليهن ملقيات على الأرض وعلى رقابهن آثار طعنات، فيما كان الحبل ملتفاً حول رقبة أصغرهن أيضاً بجوار شقيقاتها على الأرض.
وأوضح أن أكبر ضحية توفيت بين يدي والديها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة والدتها تلقينها الشهادة.
وأكد أن الوالدين في حالة يرثى لها؛ ويعيشان أزمة نفسية وصحية سيئة جداً، وفقا لـ”عكاظ”.
يذكر أن شرطة الشرقية، أكدت أن هناك شبهة جنائية في الحادثة التي شهدتها قرية الشعبة وأن التحقيق جارٍ لكشف ملابسات القضية.
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