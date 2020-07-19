، "ويكي - دوّن" يواصل استزراع مجموعات ويكيبيدية بالسعودية وخارجها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروع لدارة المؤسس يقدم نماذج تحفز الآخرين لإثراء محتوى الموسوعة الحرة

يواصل مشروع "ويكي – دوّن" بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز استزراع مجموعات ويكيبيدية في المؤسسات التعليمية السعودية في الداخل والخارج بهدف تقديم نماذج تحفز الآخرين للإقدام على الكتابة في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" من أجل زيادة المحتوى العربي في أكبر ساحة توثيقية معلوماتية مجانية على الإنترنت.

واختتم المشروع الرائد الذي لم يكمل عقده الأول برنامجًا تعاونيًا يصب في ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغات والترجمة؛ حيث حرر هذا البرنامج وبوساطة 60 طالبة متطوعة أكثر من 100 مقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، وقدم مشروع ويكي-دوّن للطالبات تدريبًا خاصًا على اشتراطات الترجمة في الموسوعة العالمية مع أساسيات التعامل مع إمكاناتها وأفكارها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات الحكومية التي بادرت مبكرًا بالتفاعل مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا إيمانًا منها بغنى التاريخ السعودي والعربي والإسلامي بالمآثر الفكرية التي أثرت وتأثرت بالإنتاج المعرفي البشري.دارة الملك عبدالعزيز