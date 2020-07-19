- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.
وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.
وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.
وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.جامعة نجران الفصل الصيفي
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 12:51 PM
بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب للجلسات الافتراضية 1808 طلاب
نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.
وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.
وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.
وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.
، تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.