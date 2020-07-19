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محمد بن مسعود - الدمام - 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 12:51 PM
تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني الرؤيةتنبيه من هطول أمطار على عسير.. حالة تستمر حتى 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.
، تنبيه من هطول أمطار على عسير.. حالة تستمر حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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