، إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض.. غداً للطلاب والثلاثاء للطالبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة الخميس المقبل

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الإثنين 29 / 11 / 1441هـ، الساعة (12) ظهراً، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين، إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.الجامعات الحكومية والكليات التقنية الرياض