السعودية | “الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:34 مساءً, 19 يوليو 2020 م المناطق - الرياض دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على ” تويتر ” ضمن حملتها التوعوية ” #لا_تأجلها ” أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الإحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لإحتمالية إصابته بأمراض خطيرة .

وأهابت ” الصحة ” الجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق ” موعد ” ، أو الإتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدةً أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.

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