شكرا لقرائتكم غداً.. رئيس وزراء العراق يزور الرياض في أول رحلة خارجية منذ توليه منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-19 غداً.. رئيس وزراء العراق يزور الرياض في أول رحلة خارجية منذ توليه منصبه يصطحب وفداً رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين متابعات الخليج 365 - الرياض يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداً (الاثنين)، المملكة في أول رحلة خارجية له منذ استلام منصبه. Advertisements ويصطحب الكاظمي معه خلال زيارته، وفداً رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والتخطيط. وتوقع مسؤول عراقي أن تكون للزيارة نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنها ستتطرق لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في جميع المجالات.



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