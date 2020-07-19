نجاح عملية جراحية لأمير الكويت الشيخ صباح

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالنجاح.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: “سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري عز وجال أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية”.

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وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في وقت سابق، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نفى أمس ما تردد حول حالة أمير الكويت الصحية، مشيرًا إلى أنه تناول الفطور معه صباح الخميس وأن أمير البلاد سيدخل المستشفى في وقت لاحق لإجراء بعض الفحوص الطبية.

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