بدء وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام، استعداداً لموسم الحج 1441 واستقبال المصلين والزائرين.

وأظهر عددٌ من الصور علامات التباعد والتي تقدر بمسافة متر ونصف بين كل مصلٍّ وآخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا خلال موسم الحج.

Advertisements

يذكر أن المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

المزيد

جديد الأخبار