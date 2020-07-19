- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم شاهد.. إخماد حريق في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. إخماد حريق في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ النماص
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص أمس السبت من إخماد حريق وقع بجبال بقرية القفعة شمال النماص أمس السبت.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص مساء يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٧هـ تمام الساعة (١٢:٠٥)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبال بقرية القفعة – شمال النماص).
وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بحوالي (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الآليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بحوالي ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق وإخماده بواسطة الفرق.
وقد شارك في ذلك فريق ساعد التطوعي، وقد تم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما قد تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إخماد حريق في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.