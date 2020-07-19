شاهد.. إخماد حريق في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة

2020-07-19

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ النماص

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص أمس السبت من إخماد حريق وقع بجبال بقرية القفعة شمال النماص أمس السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص مساء يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٧هـ تمام الساعة (١٢:٠٥)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبال بقرية القفعة – شمال النماص).

Advertisements

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بحوالي (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الآليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بحوالي ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق وإخماده بواسطة الفرق.

وقد شارك في ذلك فريق ساعد التطوعي، وقد تم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما قد تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.

المزيد

جديد الأخبار