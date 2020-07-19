2020-07-19

تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة حتى الـ7 مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوه, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان و مناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران ، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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