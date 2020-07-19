السعودية | المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

شكرا لقرائتكم المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة غداً الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020.

وذكرت في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

كما تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

Advertisements

إلى ذلك، تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة، اعتباراً من اليوم الأحد، تنفيذ قرار منع دخول المواطنين والمقيمين إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك حتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت الأحد الماضي، صدور قرار بمعاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح؛ بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، تضاعف حال تكرار المخالفة.

وأبانت أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في منع المخالفة وضبط محاولات الدخول للمشاعر المقدسة في جميع الطرق والممرات المؤدية إليها، ولن يتوانوا في تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.