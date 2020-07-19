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محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن رسائل الشكر والتقدير التي دأبت وزارة الصحة على توجيهها لمنسوبيها؛ نظير جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين، وجّهت الوزارة الشكر لأبطالها عبر أكبر شاشة رقمية، تقع في طريق الملك عبدالعزيز بجدة.
وتَضَمّنت لوحة الشكر الضخمة، عبارات الشكر مع صور منسوبي الصحة من مختلف الكوادر.
يشار إلى أن "الصحة" دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلّط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات. وزارة الصحة
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 11:37 AMعبر أكبر شاشة رقمية في المملكة.. "الصحة" تشكر أبطالها
ضِمن رسائل الشكر والتقدير التي دأبت وزارة الصحة على توجيهها لمنسوبيها؛ نظير جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين، وجّهت الوزارة الشكر لأبطالها عبر أكبر شاشة رقمية، تقع في طريق الملك عبدالعزيز بجدة.
وتَضَمّنت لوحة الشكر الضخمة، عبارات الشكر مع صور منسوبي الصحة من مختلف الكوادر.
يشار إلى أن "الصحة" دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلّط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات.
، عبر أكبر شاشة رقمية في المملكة.. "الصحة" تشكر أبطالها ،
المصدر : الخليج 365
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