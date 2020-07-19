شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يوضح موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، موعد وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة سيكون ٣٠ يومًا: وسيكون موعد اقتران القمر بالشمس الساعة 8:34 من مساء يوم الاثنين 29 ذو القعدة (20 يوليو)، وسيغرب القمر قبل الشمس وفقًا لافق مكة المكرمة.

وكشف الدكتور "المسند" أن يوم يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة (21 يوليو) متوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 51 دقيقة، وعليه تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو والوقوف بعرفة الخميس(9/12) 30 يوليو، والعيد يوم الجمعة (10/12) 31 يوليو، كما في تقويم أم القرى.