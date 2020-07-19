شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية اليوم وغداً: امطار ورياح وسيول على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد هطول امطار متفاوتة وحتى مساء غدا الإثنين .

وقال "الحصيني " أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقتي الرياض والشرقية فرصة لجريان أودية على أجزاء ، مشيراً ان الأمطار ستكون في سلطنة عمان والإمارات واليمن .

وحذر "الحصيني "من جريان السيول على أجزاء من نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها ، مشيراً أن الأمطار ستكون غزيرة على الربع الخالي .

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كما توقع رياح من متوسطة إلى قوية اليوم الأحد وغدا على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية .