شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود أثناء افتتاح خط الهاتف بين المملكة وأمريكا عام 1957 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك سعودبن عبد العزيز – طيب الله ثراه – عام 1376 هـ / 1957 م . كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك سعودبن عبد العزيز – طيب الله ثراه – عام 1376 هـ / 1957 م . ووفقاً لدارة الملك عبد العزيز فإن الصورة التُقطت في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية . وأظهرت الصورة الملك سعود مع عدد من الأمراء والشخصيات البارزة في الدولة آنذاك بمناسبة تعد تطور كبير في ذلك الوقت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سعود أثناء افتتاح خط الهاتف بين المملكة وأمريكا عام 1957 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.