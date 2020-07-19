شكرا لمتابعة خبر عن سيارات وسائقين لنقل أيتام 8 مناطق للمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت تقارير بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، في طريقها للتعاقد مع متعهد لاستئجار سيارات مع السائقين والمشرفين والمشرفات للنقل المدرسي لبعض فروع الوزارة الإيوائية للأيتام . كشفت تقارير بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، في طريقها للتعاقد مع متعهد لاستئجار سيارات مع السائقين والمشرفين والمشرفات للنقل المدرسي لبعض فروع الوزارة الإيوائية للأيتام . وأوضحت التقارير بأن السيارات ستقسم على 5 مجموعات تشمل 8 مناطق بالمملكة،المجموعات الخمسالمجموعة الأولى منطقة الرياض الثانية منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورةالثالثة المنطقة الشرقية الرابعة منطقتا عسير وجازان والخامسة منطقتا القصيم وحائل. وتابعت بأن أوجه الرعاية المناسبة التي تقدمها دور الحضانة الاجتماعية الرعاية الشاملة داخل الدار تشمل إيواء الطفل اليتيم والعناية به، وتقديم الغذاء بحسب المعايير الصحية وتحت إشراف طبي، و المتابعة الصحية الدورية على الأطفال والكشف الطبي الوقائي، و المحافظة على نظافة الطفل في بدنه وملابسه، و كسوة الطفل بما يتناسب مع سنه وجنسه بحسب المواصفات التي يعدها المختصون، و توفير المحيط الاجتماعي المناسب والذي يسد بقدر المستطاع النقص الحاصل نتيجة لغياب الأسرة الطبيعية للأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيارات وسائقين لنقل أيتام 8 مناطق للمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.