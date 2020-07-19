شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أنه تبدأ حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق.

وكتب الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار ،متوقع أن تؤثر على المرتفعات الجنوبية الغربية والجنوبية من السعودية، وقد تستمر لبضعة أيام" .

وأضاف "المسند" : " اليوم الأحد متوقع أن تهطل أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران و ربما تمتد حتى الباحة .. هذا والله أعلم ".