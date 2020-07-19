تداعيات كورونا محاضرة بأدبي جدة

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة وضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري يوم غدٍ الاثنين، محاضرة بعنوان " تداعيات كورونا َ بين الحجر والحج " يقدمها الدكتور صبحي الحداد ويدير الأمسية الدكتور يحي الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري وذلك بعد صلاة العشاء الساعة التاسعة والنصف عبر تطبيق زووم . يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة وضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري يوم غدٍ الاثنين، محاضرة بعنوان " تداعيات كورونا َ بين الحجر والحج " يقدمها الدكتور صبحي الحداد ويدير الأمسية الدكتور يحي الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري وذلك بعد صلاة العشاء الساعة التاسعة والنصف عبر تطبيق زووم . وتقام الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة ، من أجل إثراء النشاط الثقافي والأدبي بالمحافظة.

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