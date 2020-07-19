آخر الأرقام والإحصاءات لحالات كورونا «قيد العلاج» في مدن المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 9 آلاف حالة من أصل 51 ألفًا و751 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 194 ألفًا و218 حالة من أصل 248 ألفًا و416 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج 4,971 في جدة و4,023 في الدمام و3,821 في الهفوف و2,552 في مكة المكرمة و2,273 في المبرز و1,778 في المدينة المنورة و1,738 في الطائف و1,683 في القطيف و1,320 في الخبر و1,124 في أبها و1,095 في حفر الباطن و977 في حائل و948 في نجران و745 في الجبيل و736 في خميس مشيط و709 في الظهران و468 في بريدة و450 في الخرج وفقًا لآخر تحديث صادر من موقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

ويتلقى العلاج أيضًا 448 في ينبع و427 في صفوى و348 في جازان و340 في تبوك و335 في وادي الدواسر و312 في بقيق و292 في بيشة و255 في شرورة و243 في سبت العلاية و234 في راس تنورة و231 في سكاكا و224 في عنيزة.

كما يتلقى العلاج 217 في عرعر و212 في الجفر و202 في أحد رفيدة و196 في محايل و181 في الدرعية و176 في صبيا و169 في أبو عريش و168 في النعيرية و158 في بيش و152 في العيون و137 في صامطة و135 في السليل و133 في خليص.

فيما يتلقى العلاج 128 في سراة عبيدة و125 في حوطة بني تميم و123 في الليث و107 في المزاحمية و105 في كل من العيدابي ورجال المع و103 في الحرجة و97 في بللسمر و91 في كل من عيون الجواء ومهد الذهب و89 في كل من الدوادمي والخفجي و88 في القنفذة و87 في البشائر و86 في كل من المجمعة و النماص و85 في القرى و84 في بلجرشي و80 في ضرما و79 في كل من الرس وتربة.

بينما يتلقى العلاج 77 في تثليث و75 في المذنب و69 في بقعاء و68 في كل من الزلفي و رنية و67 في السحن و65 في كل من رفائع الجمش و رابغ و64 في كل من المضة وساجر و62 في كل من طريف ورفحا و60 في كل من مليجة والبكيرية والمظيلف و59 في وادي بن هشبل و57 في يدمة و53 في حريملاء.

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وأيضًا يتلقى العلاج 52 في المجاردة و50 في كل من رياض الخبراء وشقراء و48 في الباحة و46 في بدر الجنوب والرويضة وحبونا والعلا و45 في كل من عريعرة وتبالة وقرية العليا و44 في بطحاء و43 في كل من القيصومة وظهران الجنوب و42 في القوز و41 في كل من عفيف وقيا والشملي و39 في كل من تنومة والخرمة و38 في الأسياح و37 في كل من المندق والموية وميسان وأم الدوم والقريع و36 في البدائع و34 في كل من الحائط وقلوة وثريبان.

ويتلقى العلاج 32 في خيبر و30 في كل من حوطة سدير والقويعية ورماح 29 في الدرب والمحاني و28 في كل من خباش والدلم و27 في كل من تمير وأضم و25 في ثادق و23 في طبرجل و22 في كل من الشنان ووثيلان و21 في كل من بارق والحناكية.

كما يتلقى العلاج 20 في الغزاله و19 في كل من موقق والطوال والنبهانية وأحد المسارحة و18 في كل من الرين ومرات و17 في كل من الدائر والبرك والمخواة والعقيق و16 في كل من العارضة ونمرة وليلى و15 في كل من الكامل وسلوى و14 في كل من القوارة وضبا والحمنة و13 في كل من الذيبية والوجه.

ويتلقى العلاج 12 في كل من البجادية ونفي وقصيباء و11 في كل من الموسم والقحمة و10 في كل من ضرية وأملج و9 في كل من البدع والعيص والريث و8 في كل من الخاصرة والحريق والعويقيلة والفرشة و7 في فيفا و6 في كل من سميراء وتيماء ودومة الجندل ومركز حدود الحديثة و5 في كل من السليمي والقريات وظلم .

فيما يتلقى العلاج 4 في كل من الشعبة وفرسان وعقلة الصقور والغاط وسيهات و3 في كل من ثار والأرطاوية وضمد ووادي الفرع والحرث وحالتان فقط في كل من ثول وسامودة وجديدة عرعر وحقل وحالة واحدة في كل من ميقوع وشواق والرقعي والسعيرة.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 248416 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3057 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 194218 حالة، بينما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2447 حالة.