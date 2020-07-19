منها التأكد من صلاحية زيت المحرك
كشف «أمن الطرق» عن عدة نصائح يلزم إتباعها قبل السفر بالسيارة للحصول على رحلة آمنة.
وذكر «أمن الطرق» عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن تلك النصائح تتمثل في: قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحيتها، التأكد من صلاحية زيت (زيت المحرك، زيت الفرامل)، واختيار الوقت المناسب للرحلة.
كما نصح بالتأكد من صلاحية الإضاءة الأمامية والخلفية، والكشف عن حالة البطارية، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل بدء الرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لرحلة آمنة.. أمن الطرق: 6 نصائح ضرورية قبل السفر بالسيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.