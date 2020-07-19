لرحلة آمنة.. أمن الطرق: 6 نصائح ضرورية قبل السفر بالسيارة

كشف «أمن الطرق» عن عدة نصائح يلزم إتباعها قبل السفر بالسيارة للحصول على رحلة آمنة.

وذكر «أمن الطرق» عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن تلك النصائح تتمثل في: قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحيتها، التأكد من صلاحية زيت (زيت المحرك، زيت الفرامل)، واختيار الوقت المناسب للرحلة.

كما نصح بالتأكد من صلاحية الإضاءة الأمامية والخلفية، والكشف عن حالة البطارية، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل بدء الرحلة.