«حساب المواطن» يوضح طريقة متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

عبر قائمة الدفعات المالية..
أوضح برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمواطنين متابعة اعتراضاتهم على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تتيح لك قائمة الدفعات المالية معرفة المعلومات التالية: الدفعات، ملخص الدفعات، الاعتراضات المالية السابقة».
وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن للمستفيد من خلال الاعتراضات المالية السابقة معرفة: «نوع الاعتراض، وحالة الاعتراض، وسبب رفض الاعتراض، ورفع المرفقات».
وفي وقت سابق أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال ضياع البطاقة البنكية واستخرج أخرى بديلة، لا يلزم تغيير أو تحديث بيانات المستفيد بالبرنامج.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «لا يلزمك تغيير الحساب البنكي؛ حيث سيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن».
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، موضحًا أن بطاقته البنكية ضاعت وسيستخرج أخرى بديلة، فهل يلزمه تحديث البيانات بحسابه أم لا؟
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