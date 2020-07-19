طقس الأحد: رياح نشطة بـ7 مناطق.. وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان و7 مناطق فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وكشفت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

كما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.