جامعة الأمير محمد بن فهد تحتل المرتبة الخامسة بمؤشر نيتشر العالمي 2020

دخلت جامعة الأمير محمد بن فهد في قائمة الجداول السنوية لمؤشر نيتشر العالميNature index 2020، والمختص بالمخرجات البحثية الإحصائية للجامعات ومراكز الأبحاث؛ حيث احتلت الجامعة المركز الخامس وذلك خلال الفترة من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019م.

ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار عدد الدراسات عالية الجودة المنشورة، كنسبة من الناتج الكلي للمؤسسة الأكاديمية في ميادين العلوم الطبيعية، بدلًا من مجرّد الاعتماد على عدد الدراسات فحسب، وتكشف هذه الطريقة عن مجموعة مختلفة تمامًا من المؤسسات الأكاديمية الريادية في العالم.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية على صعيد الدول العربية من حيث حصة البحث، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات العربية المتحدة التي تشكل أعلى 50 دولة على مستوى العالم في المرتبتين 29 و48 على التوالي؛ حيث تحتفظ المملكة للسنة الثالثة على التوالي بمكانتها بين الإنجازات العالمية وكأكبر مساهم في حصة البحث في الدول العربية وثاني أعلى نسبة في دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2 على مؤشر هذا العام.

وقال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، إن تحقيق الجامعة المركز الخامس ضمن مؤشر نيتشر العالمي يعد إضافة نوعية لإنجازات الجامعة الأكاديمية المتعددة التي حققتها خلال الفترة الماضية التي كان من بينها دخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم وأفضل 150 جامعة ناشئة حول العالم حسب تصنيف كيو إس العالمي.

Advertisements

وأوضح العنزي أن هذه النتائج المتقدمة كانت نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لتحقيق العديد من النتائج المتميزة خصوصًا في المجالات الأكاديمية ومجالات البحوث العلمية.

اقرأ أيضًا:

بعد استقلال 3 جامعات.. مكاسب نظام الجامعات الجديد تتحقَّق

رئيس جامعة الملك سعود: استقلال 3 جامعات يُسهم في رفع كفاءة المخرجات البحثية والتعليمية