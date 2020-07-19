السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيؤل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت كورويا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 34 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 13.745 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 295 حالة وفاة .

// انتهى //

10:10ت م

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سيؤل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت كورويا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 13.745 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 295 حالة وفاة .// انتهى //10:10ت م0023

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