

كانبيرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس.

عقدت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز اليوم اجتماعا افتراضيا مع نظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي.

وخلال الاجتماع أكدت على الالتزام بشراكة الدفاع الإستراتيجي بين البلدين ، ومواصلة العمل لتعزيز المصالح الأمنية المتبادلة .

// انتهى //

10:02ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيرة الدفاع الأسترالية تعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيرتها الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.