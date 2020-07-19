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استشهاد أحد رجال الدفاع المدني بحريق في سوق الصواريخ بجدة

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2020-07-19

استشهاد أحد رجال الدفاع المدني بحريق في سوق الصواريخ بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، استشهاد أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة جدة.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها، استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة جدة”.

وأضاف الدفاع المدني: “نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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