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شكرا لقرائتكم الأمن العام: لن نتهاون مع المتسللين إلى المشاعر المقدسة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن العام: لن نتهاون مع المتسللين إلى المشاعر المقدسة في الحج
بدايةً من اليوم وحتى نھاية يوم 12 ذي الحجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تنفیذ قرار منع دخول المواطنین والمقیمین إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك بدايةً من اليوم (الأحد) وحتى نھاية يوم 12 ذي الحجة 1441ھـ.
وأوضح الشويرخ أنه سيتم ضبط مَن يرغب في دخول المشاعر المقدسة دون امتلاكه صفة نظامية أو قانونية.
وأضاف أنه سيتم تطبيق العقوبة المقررة قانوناً وهي 10 آلاف ريال، مع إعادته وعدم السماح له بدخول المشاعر.
وشدد الشويرخ على أن هناك تعاوناً تاماً بين كل الجهات الأمنية من أجل خدمة الحجاج، لافتاً إلى أن الجهات المختصة بدأت في التحضير للموسم الحالي مبكراً في ظل استمرار جائحة “كورونا”، والعمل على الحد من مخاطر انتشار العدوى.
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