دهس مسعف بـ الهلال الأحمر أثناء مباشرته حادثاً في المدينة المنورة

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تعرض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة لحادث أثناء مباشرته حادثاً آخر في طريق الهجرة فجر اليوم مما أدى لوفاته رحمه الله.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه ، ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم يفيد عن وجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة.

وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة تعرض أحد الزملاء لحادث دهس وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

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وبعد محاولات في إنعاش الزميل تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وذكر السهلي بأن المتوفى كان من خيرة المسعفين في الميدان والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

وتابع السهلي أن جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل ونسأل الله أن يتقبله برحمته ويجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم .

وختم السهلي بقوله “نكرر لقائدي المركبات بضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع”.

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