شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الأحد، 19/تموز/2020.

Advertisements وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان و مناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران ، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

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