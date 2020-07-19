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صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا

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2020-07-19

صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا

قبل أكثر من 60 عاماً
صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أكثر من 60 عاماً.

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وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1376هـ (1957م)، الملك سعود جالساً ويلتف من حوله بعض المسؤولين في المملكة حينها.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة بقولها: “الملك سعود بن عبدالعزيز في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م)”.



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