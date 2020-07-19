صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أكثر من 60 عاماً.

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وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1376هـ (1957م)، الملك سعود جالساً ويلتف من حوله بعض المسؤولين في المملكة حينها.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة بقولها: “الملك سعود بن عبدالعزيز في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م)”.

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