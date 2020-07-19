- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا
قبل أكثر من 60 عاماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أكثر من 60 عاماً.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1376هـ (1957م)، الملك سعود جالساً ويلتف من حوله بعض المسؤولين في المملكة حينها.
وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة بقولها: “الملك سعود بن عبدالعزيز في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م)”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سعود خلال حفل افتتاح خط الهاتف بين السعودية وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.