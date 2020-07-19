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تعليم عسير ينفي علاقة نادي الجمعية الكشفية بفعاليات المخيم الكشفي
أكد على أهمية نسب الفعاليات إلى الجهات المنفذة لها نظاماً
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على لسان متحدثها الرسمي محمد بن مانع آل يحيى أن ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي لنادي جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار “صيفكم كشفي 2020 ” تضمن معلومات خاطئة ومصادرة لجهودها.
وقال آل يحيى إن الإدارة ممثلة في النشاط الكشفي للبنين والبنات نفذت مخيماً كشفياً بممشى الروضة بأبها بدءاً من يوم الأربعاء 17 / 11 / 1441 ، وحتى يوم الخميس 25 / 11 / 1441 ، برعاية من مدير عام التعليم في المنطقة، وذلك في إطار برامج الإدارة لتفعيل مبادرة “حُسن الوفادة ” في نسختها الثانية ، ولا علاقة لنادي جمعية الكشافة السعودية في أبها بالمخيم ، كما تضمن الخبر المنشور انطلاق فعالية النادي في اليوم الذي اختتمت فيه فعاليات المخيم الكشفي التابع للإدارة.
وشدد آل يحيى على ضرورة استقاء المواد الإعلامية من مصادرها الرسمية، وأهمية نسب الفعاليات إلى الجهات المنفذة لها نظاماً.
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