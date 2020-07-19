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شاهد.. الألعاب النارية تزين جبل العلم في البشائر ببلقرن
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن
شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها مساء أمس بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضوراً كبيراً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين.
وقام المواطنون، بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى “جبل العلم”.
وطُبقت خلال الفعالية جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا مثل: التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.
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