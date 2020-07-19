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الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله – .
وقال سمو ولي العهد :” تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
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