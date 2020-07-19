، وفاة مُسعِف دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب في المدينة المنورة ،

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تَعرَّض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادثًا آخر في طريق الهجرة فجر اليوم؛ مما أدى لوفاته رحمه الله.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.
وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.
وذكر "السهلي" أن الزميل كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.
وتَقَدّم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل، ونسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.
واختتم "السهلي" بأننا نكرر لقائدي المركبات ضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 09:01 AM
متحدث الهلال الأحمر: الفقيد من خيرة المسعفين في الميدان
تَعرَّض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادثًا آخر في طريق الهجرة فجر اليوم؛ مما أدى لوفاته رحمه الله.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.
وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.
وذكر "السهلي" أن الزميل كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.
وتَقَدّم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل، ونسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.
واختتم "السهلي" بأننا نكرر لقائدي المركبات ضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.
، وفاة مُسعِف دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب في المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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