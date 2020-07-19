محمد بن مسعود - الدمام - خلال أسبوع.. حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة خلال الأيام الـ٧ الماضية أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وإزالة ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال الأيام الـ٧ الماضية. Advertisements أمانة الرياض الرياض أمانة الرياض الرياض 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:57 AM خلال أسبوع.. حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة خلال الأيام الـ٧ الماضية شاهد.. أمانة الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا شاهد.. أمانة الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وإزالة ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال الأيام الـ٧ الماضية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. أمانة الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا ،

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