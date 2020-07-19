محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-19 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة. Advertisements 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:32 AM خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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