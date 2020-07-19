، المكسيك: 7615 إصابة و578 وفاة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليصل إجمالي الإصابات إلى 338913 والوفيات 38888 حالة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس السبت، تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد، إلى 338913 حالة، وحالات الوفاة إلى 38888 حالة.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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