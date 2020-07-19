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أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.
ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.فيروس كورونا الجديد
الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-19
أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.
ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
08:32 AM
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة
أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.
ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.
، الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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