، الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.فيروس كورونا الجديد