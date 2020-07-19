شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول فرض رسوم تعرفية على الطرق.

ومن جانبه نفى المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر صحة تلك الأنباء، موضحا أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل الناحية المالية والفنية والقانونية.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن مبادرة " تحقيق إيرادات من أصول الطرق "، موضحة أنه يتم حاليا الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة.

وتهدف هذه المبادرة إلى صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات.